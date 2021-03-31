苗栗縣後龍分駐所員警進入後龍鎮中華路一家超市活逮涉嫌持用假鈔的江姓嫌犯

來自台北的43歲江姓嫌犯，遠赴苗栗竹南、後龍一帶，涉嫌連續持假鈔購物換找真鈔，竹南警分局先後接獲多名被害商家報案加強查察，日前，江嫌再度前往後龍鎮中華路一家超市，持5百元假鈔購物來詐換真鈔，員警發現江嫌座車蹤跡追入店內揪出江嫌，詢後依法送辦並追查偽鈔來源。

這名江姓嫌犯，過去曾多次在其它縣市涉嫌以相同手法犯案，包括在加油站加油、或在飲料攤購買飲料，過去，假鈔集團都使用千元大鈔來購物換找真鈔，容易引人注目，江嫌因而改用5百元偽鈔來購買低價物品，行止低調容易得手。

江嫌專程遠赴苗栗竹南、後龍等沿海偏鄉地區犯案，原以為不易引人注意，但因有多個商家被騙，先後向轄區竹南警分局報案，警方立即成立專案全力追查，並鎖定江嫌座車。

竹南警分局逮獲涉嫌持用假鈔的江姓嫌犯。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

日前，警方在後龍鎮中華路一家超市門外，發現江嫌座車竟就停在店外，警方不動聲色進入店內查探，發現江嫌出現在結帳櫃檯，持用5百元假鈔前準備結帳，警方低調靠前將江嫌帶離櫃檯詢查，確定江嫌所駕座車就是警方通報緝查的車輛後，確認江嫌就是犯案嫌犯，當場從江嫌身上起出5百元假鈔1張以及1百元假鈔5張，警方隨予逮捕，並將查扣偽鈔送銀行鑑驗，確認是偽鈔，訊後依詐欺及偽造貨幣罪嫌將江嫌移送苗栗地檢署偵辦。

警方發現，江嫌在同一日分別持偽鈔前往3處購物，研判受害店家可能不只於此，籲請其它受害商家與警方連絡指認。竹南分局並呼籲民眾，分辨真假鈔有3項原則，摸一摸、看一看、轉一轉，就可以有效辨識出假鈔，民眾如果收到假鈔，千萬不可持僥倖心理使用，以免觸法遭移送法辦。

(中時 )