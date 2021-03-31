來自台北的43歲江姓嫌犯，遠赴苗栗竹南、後龍一帶，涉嫌連續持假鈔購物換找真鈔，竹南警分局先後接獲多名被害商家報案加強查察，日前，江嫌再度前往後龍鎮中華路一家超市，持5百元假鈔購物來詐換真鈔，員警發現江嫌座車蹤跡追入店內揪出江嫌，詢後依法送辦並追查偽鈔來源。
這名江姓嫌犯，過去曾多次在其它縣市涉嫌以相同手法犯案，包括在加油站加油、或在飲料攤購買飲料，過去，假鈔集團都使用千元大鈔來購物換找真鈔，容易引人注目，江嫌因而改用5百元偽鈔來購買低價物品，行止低調容易得手。
江嫌專程遠赴苗栗竹南、後龍等沿海偏鄉地區犯案，原以為不易引人注意，但因有多個商家被騙，先後向轄區竹南警分局報案，警方立即成立專案全力追查，並鎖定江嫌座車。
日前，警方在後龍鎮中華路一家超市門外，發現江嫌座車竟就停在店外，警方不動聲色進入店內查探，發現江嫌出現在結帳櫃檯，持用5百元假鈔前準備結帳，警方低調靠前將江嫌帶離櫃檯詢查，確定江嫌所駕座車就是警方通報緝查的車輛後，確認江嫌就是犯案嫌犯，當場從江嫌身上起出5百元假鈔1張以及1百元假鈔5張，警方隨予逮捕，並將查扣偽鈔送銀行鑑驗，確認是偽鈔，訊後依詐欺及偽造貨幣罪嫌將江嫌移送苗栗地檢署偵辦。
警方發現，江嫌在同一日分別持偽鈔前往3處購物，研判受害店家可能不只於此，籲請其它受害商家與警方連絡指認。竹南分局並呼籲民眾，分辨真假鈔有3項原則，摸一摸、看一看、轉一轉，就可以有效辨識出假鈔，民眾如果收到假鈔，千萬不可持僥倖心理使用，以免觸法遭移送法辦。
(中時 )
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