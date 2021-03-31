新北市今起取消YouBike前30分鐘免費優惠，新北市民進黨團質疑，交通局去年才編列約3億元經費作為騎乘補貼，如今5元改由民眾自付後，市府財源勢必增加，要求交通局妥善規畫；對此交通局回應，110年預算編列時已考量調整後的狀況，若有剩餘經費將回歸市庫，由市府統籌運用。

新北市YouBike迄今有652站，車輛數多達2萬674輛，平均每日使用人次高達10萬，迄今累積上億人次，市府每年耗費3億元補貼前30分鐘免費優惠措施，成為財政重大負擔。

新北市交通局今日起調整優惠，將原訂30分鐘市府補助10元的優惠改為市民自付5元，其餘5元由市府補貼；但使用大眾運輸轉乘及購買1280元定期票使用者，不受新制度影響，仍享有前30分鐘免費優惠。

新北市民進黨團總召黃俊哲指出，據交通局統計，約有96％的民眾原本騎乘時間不到30分鐘，原本可享有免付錢，如今取消免費的制度改由民眾自付5元，市府財源勢必會增加，如加上原本編列約3億元的補助預算，市府應有更充分的預算來檢討YouBike相關收費制度，也呼籲市府妥善運用多餘的經費。

交通局解釋，台北市2015年取消前30分鐘免費優惠，使用人數減少2成多，新北也做過相同評估，但推估減少的人數不會太多；去年編列的2.94億元預算已比前年減少2900萬元，推估不會有剩餘的財源，若有將由市府統籌運用。

此外黃俊哲也質疑，新北市有許多YouBike站點設立於校園周邊，校園周遭站點已相對完善，可見YouBike對學生族群之重要性，在收費新制上路地同時，黨團接獲許多利用YouBike通勤的學生陳情，呼籲市府提早研議學生方案或其他配套方案，解決新制上路後對使用者所造成的困擾。

對此交通局回應，市府後續將視民眾使用情況，滾動檢討公共自行車補貼政策。

(中時 )