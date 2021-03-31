兒童節即將到來，為了深化兒少數位素養和上網安全教育， Google 與台灣展翅協會今(31)日宣布將延續自 2019 年起開始合作的「兒少上網安全及防制網路兒少性剝削教師研習」計劃。除原先研習內容外，今年更新增進階課程，持續推廣數位素養和上網安全教育。為維護兒少上網安全教育，Google 也持續透過社群規範，確保旗下產品與服務提供安全的兒少網路環境與體驗。

【與台灣展翅協會共同推廣數位素養與網安教育】

科技與網路的蓬勃發展讓大眾接觸到更多元且有益的資訊，但網路世界風險也不容忽視，因此，提升兒少思辨與數位媒體識讀能力顯得更為重要。為協助教師將網路安全概念融入於教學中，Google 與台灣展翅協會2020年共舉辦了 7 場研習活動，共有來自全台灣 20 個縣市、超過 500 所學校、破千位的各學科教師參與，今年雙方將再舉辦 6 場結合線上與實體研習活動， 並加入 Google Classroom 教學、Be Internet Awesome 互動式學習遊戲等進階課程 。

台灣展翅協會秘書長陳逸玲表示：「透過展翅協會和 Google 過去兩年的合作，越來越多的老師們開始關注網路安全議題，甚至主動進一步發展出數位素養教材，融入在課綱中。很高興今年能和 Google 繼續合作，協助老師們熟悉數位工具運用，持續推廣兒少網路安全及數位素養。」

Google 台灣政府事務及公共政策資深協理陳幼臻表示:「Google 長期致力打擊危害兒少網路內容，且不斷投入資源並開發新工具。校園是形塑學童觀念與日常行為的重要場域之一，很高興繼續與台灣展翅協會一同提升學童的思辨能力。我們也持續負起數位責任，主動移除平台上不當內容，健全平台使用環境，提供教師、家長更多有用工具，共同維護兒少網路安全。」

Google 維護兒少網安三大策略。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

【制定政策與社群規範 主動移除不當內容】

為落實「 Google 智慧台灣計劃」承諾， Google 制定各項政策和社群規範以防制、移除和檢舉不當兒少內容。根據 Google 資訊公開報告，去年 Google 停用了超過 17 萬個違反兒少性 虐待內容政策的帳戶，並從 Google 搜尋索引中移除超過 54 萬個兒少性虐待內容網址。 Google 透過自動化偵測工具，並由專業人員進行審查，同時也接受第三方和使用者檢舉，以更有效的打擊不當內容。發現這類內容時，Google 會立即向美國國家失蹤兒童及童工保護中心 (National Center for Missing and Exploited Children，NCMEC) 回報，由 NCMEC 接獲通報後轉由世界各地的執法機關調查。

【持續開發適用各年齡層的線上資源 協助家長維護兒少網安】

日前 Google 公布「家長對於兒少網路安全認知之行為調查」，約有 41% 的台灣家長意識到孩子在疫情期間可能面臨的網路安全風險。但在針對兒少網路安全的設定和資源使用上，僅有 22% 的台灣家長表示目前有在使用相關工具，低於亞太區平均值的 52%。

調查結果中可見台灣家長具備一定的兒少網安風險意識，但應能再多加運用網路安全工具，並主動與孩子討論網安議題。Google 也提供了以下網路安全資訊與服務來協助家長：

＊Google 安全中心的「適合全家人」頁面提供各種安全性措施與網路安全知識，讓家長 能掌握闔家適宜的網路使用訣竅，協助子女分辨線上資訊真偽及如何保護個人安全。

＊ 家長能透過 Family Link 建立適合孩子內容的 Google 帳戶，幫助孩子尋找合適的安全 內容，並管理他們的 APP 下載以及裝置使用時間。

＊Google Play 的家庭分頁上可以選擇符合孩童年齡的遊戲或應用程式。

＊孩子們可透過受監督的 Google 帳戶使用 YouTube。YouTube 的受監督模式適用於 9 歲至 12 歲兒童和 13 歲以上未成年者，除了提供相關內容設定，整體可使用的功能也較為限縮。

＊ YouTube Kids 是專為父母和孩子設計的獨立的串流影片服務，以 3 到 12 歲的兒童為 目標對象，並針對不同年齡層的兒童設計合適觀看與搜尋的內容，提供孩子們更安全 的觀影體驗，還有多種家長監護功能。

(科技)