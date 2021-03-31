清明節連續假期將屆，預期將有大量掃墓或旅遊車潮，針對各地墓園生命紀念園區以及聯絡道路，警政署及各警察機關已配合交通主管機關的疏導管制措施，妥適規劃各項勤務作為並加強交通疏導措施，以維護清明連續假期的交通安全與順暢。

警政署分析去年交通事故肇事因素，在高速公路或快速道路以未保持行車安全距離及未注意車前狀態為主因；一般道路則以未依規定讓車及未注意車前狀態為主，警政署提醒用路人行車應遵守交通安全規則，避免疲勞駕駛，養足精神再上路，絕對不可超速行駛，共同維護行車安全；另特別呼籲駕駛人「開車不喝酒、喝酒不開車」，善用「指定駕駛」、「酒後代駕」等服務，千萬不要有僥倖心理，平安返家最重要。

警方提醒，在搭乘大眾運輸交通工具或出入公共場所時，仍應確實遵守各項防疫規定，掃墓不忘防疫，做好自我防護。針對清明節連續假期交通疏導措施，警政署請民眾注意配合以下4點，以避開塞車路(時)段，確保交通安全又順暢：

一、 避開鄰近墓園壅塞路段，並多利用掃墓公車

交通部公路總局已提供19處鄰近墓園易壅塞路段之疏導措施，及國道易壅塞路段替代路線供用路人參考規畫出遊路線；掃墓民眾亦可多加利用各縣市政府之掃墓公車服務或公路總局推出「清明疏運公共運輸優惠措施」，包含85折票價及轉乘免費等優惠，避免南來北往造成疲勞駕駛，省時又省力、可多利用，除免去民眾塞車之苦，亦提供民眾清明掃墓祭祖便捷服務。

二、 搭乘公共運輸，便利、省錢又不用找停車位

為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，交通部推出多項公共運輸疏運優惠措施，民眾搭乘90條國道客運可享平日優惠價或原票價85折優惠，使用電子票證搭乘，於10小時內轉乘客運，享一段票或基本里程免費優惠，此外43條台灣好行路線使用電子票證可享半價優惠。警政署建議往返宜蘭的民眾，因國道5號開放大客車通行路肩及實施主線儀控措施，預估搭乘客運將可比自行開車節省約30分鐘以上車程，便利、省錢又不用找停車位，籲請民眾多加利用。

三、 善用國道免收費及高乘載時段

4月2日至4日深夜0至5時及4月5日0至10時，國道全線暫停收費，建議用路人可利用交通離峰時段上路，或利用高乘載實施1至2小時後再進入國道，警政署特別提醒駕駛人深夜清晨出發，如遇濃霧，請開啟霧燈並拉大與前車距離，減速慢行，確保行車安全。

四、 收聽警廣使用路況App，掌握即時資訊

警廣與高速公路1968服務網或「幸福公路」App提供連假期間每天行車時間及塞車路段之預報服務，建議用路人多加利用，事先掌握國道路況預報資訊，避開塞車路段及時段，另台61線西濱快速公路已全線通車，民眾可多加利用，作為往來南北中長程旅途替代道路，如發現嚴重壅塞或發生交通事故，請撥打110或警廣路況通報專線0800000123，各警察機關將立即派員疏處，維護交通秩序及安全。

(中時 )