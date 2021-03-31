海光美展3月31日在海軍陸戰隊隊史二館舉行，反潛航空大隊副大隊長鄭坤益上校（右）欣賞書法作品。（林瑞益攝）

國軍第54屆文藝金像獎得獎作品巡迴展─海光美展」，3月31日在海軍陸戰隊隊史二館舉行開幕儀式，與會嘉賓與軍方都希望，透過此展覽可以加強國防教育，讓民眾看到國軍不同的精實面，感到光榮感與安定感。

海軍艦隊指揮部參謀長賀紘璿少將、海軍艦隊指揮部政戰主任馮國維少將，以及台中雕塑學會理事長黃澤華、高雄市國際文化藝術協會理事長王錦成出席剪綵，為美展揭開序幕。

海軍艦隊指揮部表示，海光美展展出作品包括國畫、西畫、書法、漫畫、攝影等金、銀、銅獎項及優選作品，內容多元活潑，呈現戰鬥文藝精神與氣息，並兼具建軍備戰特色與風格，期透過展覽與文化交流，讓社會各界分享國軍文藝創作成果。

軍方表示，今年舉辦的美展是以「勇氣、信念」為主題，希望透過優良作品推廣與展覽方式，讓國人由多元面向了解國軍，凝聚國人敬軍、愛國、團結與和諧之共識，以行動來支持國防施政，共同維護國家和平與安全。

王錦成說，參展的作品有很多鏡頭是軍方人士與軍聞社記者獨有的角度，這是民眾平常看不到的，他看此展覽覺得很感動，對軍方的優秀人才作品刮目相看，他想邀請協會的成員到左營觀展，讓彼此的藝術長才可以更加精進。

此次巡迴展出時間自3月29日至4月23日，每日上午9時至下午5時，展出地點在海軍陸戰隊隊史二館二樓先鋒藝文館，軍方歡迎民眾及官兵、眷屬踴躍前往參觀。

(中時 )