富邦金控成功收購日盛金控過半股權之後，未來將以籌資、金控合併、子公司整併三階段完成該項併購案，以期拉升銀行與證券業務的市佔率到目標10％。另外，隨著去年獲利創下歷史新高，富邦金控今年股利水準也可望寫下高點，且在營收獲利持續走高下，不排除同時配發股票股利回饋股東。

富邦金控31日舉行法人說明會，2020年富邦金控營運面繳出三大亮眼成績單，包括：一、獲利創歷史新高：富邦金控2020年獲利主要來自掌握市場敏銳度的優勢，富邦人壽善用避險工具及適時實現股債收益，不僅投資收益創新高，並持續成就正利差的優質經營績效。二、專注經常性收益經營：體現在各子公司營運績效上，包含富邦人壽正利差擴大，避險後經常性收益率提升、負債成本下降、損益兩平點持續改善；台北富邦銀行業務利息淨收益成長；富邦證券經紀業務成長等。三、獲利提升直接反映淨值提升：富邦金控淨值創下新高，換算每股普通股淨值67.13元，資本水準提升，經營目標將維持穩定股利政策，反映獲利成長，提高配發股息。

隨著去年獲利創下新高，今年股利配發水準成為法說會上焦點，對此，富邦金控總經理韓蔚廷表示，股利配發向來採一致的水準，但因去年獲利創新高，今年確實可以合理期待會有較高的股利水準，且基於對未來營運成長有一定的信心，不排除會配發股票股利，不過還需董事會核定和主管機關核准。

展望2021年，富邦金控董事長蔡明興指出，受惠三大利多內外助攻，樂觀看待營運表現。利多一，看好台灣及全球經濟發展：疫情對全球經濟衝擊減緩，國際性需求有望明顯復甦，加上科技業持續擴大在台產能，出口維持樂觀表現，今年台灣經濟成長挑戰4％以上，金融業可望受惠就業市場穩定、股市活絡，民間消費意願回升出現業務成長。利多二，利率走揚對人壽及銀行經常性收益轉好：未來景氣回溫與其帶來的通膨預期，為推升利率走高的潛在因素，對人壽投資經常性收益率及銀行利差均將有利於提升。富邦人壽現金及約當部位目前達高點，將可伺機配置以提升收益。同時，美元走勢趨穩下，避險成本可望進一步下降。對銀行而言，兩岸三地銀行網絡均可受惠國際利率上揚走勢，同時執行資產配置調整。

利多三，公開收購日盛金控：不但創下國內首樁「金金併」的里程碑，也是首家適用金管會非合意併購資本計提優惠的金控業者，不但有助金控子公司市場地位大躍進，同時將開展金控獲利新動能。富邦金控合併日盛金控之後，證券、銀行業務的經濟規模與市場地位都將顯著提升，可均衡金控多元業務發展與收益來源。證券業務方面，富邦證券經紀業務將大幅躍進，可深化財富管理業務之經營；北富銀分行數將躍居民營銀行第一大，有助於均衡區域發展，進一步提供客戶一步到位之金融服務。整體而言，擴大客群可望帶動證券經紀、融資、複委託業務，銀行中小企業及財管業務獲利成長，進而開展獲利新動能。

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