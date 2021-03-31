新北市地政局今起公告逾期未辦理繼承登記不動產，共1萬6233筆土地、1022棟建物，總價值高達280億元，而最貴一筆土地位在三重頂文一街，面積廣達380坪，換算地價約2.6億元；地政局表示，公告繼承人於3個月內申請登記，逾期仍未申請者，由直轄市、縣市政府地政機關列冊管理，列冊管理期間為15年。

新北市今年度逾期未辦理繼承登記不動產，將由各地政事務所自4月1日起公告至6月30日，共3個月。未繼承土地部分，以貢寮區、平溪區、雙溪區3個偏鄉行政區件數最多，分別有1900筆、1600筆、1400筆。未繼承建物部分，三重138棟最多、其次板橋133棟、以及新店105棟。

地政局表示，最貴一筆未繼承土地，為三重區五股王段、頂文一街上的住宅用地，面積廣達380坪，依今年度公告現值換算，地價高達2.6億元；第2貴為土城區中華段住宅用地，面積1473.3坪，換算地價1億5600萬元；第3昂貴位在汐止區白雲段，面積6823坪，換算地價約3200多萬。

新北市地政局指出，依據土地法第73條之1規定，土地或建物自繼承開始之日起逾1年未辦理繼承登記者，經查明後應公告繼承人於3個月內申請登記，逾期仍未申請者，由直轄市、縣市政府地政機關列冊管理，列冊管理期間為15年；逾期仍未辦理所有權移轉者，將移請財政部國有財產署公開標售，呼籲繼承人儘速辦理繼承登記，以確保自身財產權益。

新北市地政局指出，相關公告資訊將張貼於新北市各地政事務所、土地所在地、被繼承人戶籍所在地之區公所及里辦公處，也可上新北市政府地政局網站查詢。

(中時 )