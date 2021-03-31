1994年千島湖事件出事船隻「海瑞號」船上被燒後的痕跡，一片焦黑。（中時資料照）

千島湖事件作案工具散彈槍、子彈及快艇。（中時資料照）

27年前的今天，1994年3月31晚間，一艘搭載24名台灣遊客的觀光遊船「海瑞號」，在大陸杭州淳安縣千島湖風景區被搶劫縱火，整艘船上包括船員共計32人無一倖免，全都陳屍在底艙成為一具具焦黑的屍體，消息傳開後，不僅震驚兩岸，更震撼了全球。

離奇的是，整起案件發生於3月31日晚間，當地官方在4月1日上午8時公布船難報告，指稱在猴島附近發現了「海瑞號」，消息指出船上空無一人，有火燒痕跡。同日下午5時，台北市長風旅行社才接到通知，得知24名旅客並未入住預定好的賓館。

隔天，官方改口，指稱海瑞號在駛往千島湖的途中起火燃燒，船上24名台籍旅客與8名船員，全數死亡且屍體焦黑，難以辨別身份。4日上午大批罹難者家屬抵達事發地點，但卻發現罹難的旅人遺體一字排開，腹部全都遭到剖開，引起家屬強烈不滿。

當地官方於同年4月17日宣布破案，公布3名兇手分別為余愛軍、胡志翰以及吳黎宏，3名兇手在當地經營水上摩托車，當時盯上乘坐海瑞號的台灣旅行團，才起念搶劫，持獵槍上船後，逼迫船上遊客交出錢財，並將船上乘客趕往船艙底部，使用鐵絲將艙門鎖死，在船上淋灑汽油並點火，殘忍燒死船上共計32人。最終3名兇手被判處死刑，並於6月執行槍決伏法。

1994年間，浙江公安單位展示自兇手身上搜出的贓款及勞力士錶、戒指等貴重飾品。（中時資料照）

1994年千島湖三名凶手於法院聆聽宣判。（中時資料照）

據曾前往當地採訪的媒體記者回憶，由於當年兩岸才剛開啟交流不久，台灣記者前往當地採訪，曾發生現場拒絕媒體拍攝，攝影機拍攝影帶遭扣走刪除畫面、甚至抽走相機底片等事件，增添採訪難度，千島湖事件也一度讓當年兩岸開放觀光交流一度受到衝擊。

(中時新聞網)