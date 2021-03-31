台北市立大學校長戴遐齡任期屆滿，校方應在去年9月30日前組成校長遴選委員會，啟動新校長遴選，但期間因與北市府在法規上喬不攏，因此進度嚴重落後，北市教育局指出，台北市市立大學更不符合公告體制，直接由祕書室公告跳過組織規程規定代理順序，逕行辦理連署代理校長。

根據2016年「台北市立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」，北市大應在校長任期屆滿10個月前組校長遴選委員會，委員會成員共15人，包含學校代表6人、市府代表3人、校友代表3人、社會公正人士3人；其中校友代表、社會公正人士這兩類代表，需由校務會議各推薦3倍人選，再由報北市府圈選，但北市大認為這有影響學校自主權的疑慮。

北市教育局指出，戴遐齡已擔任2屆校長，任期將在今年7月31日屆滿，依大學法及該校組織規程任期規定及立法意旨，不得再參與第3任校長遴選，更不得擔任代理校長一職，校長任期將屆，校長難產，教育局嚴正要求現任校長應秉持超然立場負起責任依法行政。

北市教育局表示，台北市立大學怠惰修法，嚴重失職，目前該校所訂運作要點草案部分條文與運作辦法未符，且未在大學法規定期限內組成遴選委員會，嚴重延宕8月1日新任校長遴選進度，衝擊校園聲譽及正向校園文化。

消息人士指出，戴遐齡7月31日任期到，校長就會出缺 據了解，北市大打算先推代理校長，而北市立大學現階段推戴遐齡做代理校長，但戴遐齡任期已滿8年，依法規定代理校長不能連任。

北市教育局指出，北市大自副校長、5院院長及各系所學術主管等人才濟濟，相信有更好的校長領導校務，校長任期將屆，校長難產，教育局嚴正要求現任校長應秉持超然立場負起責任依法行政。

(中時 )