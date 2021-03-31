台中市北屯區建功國小與和平區博屋瑪國小舉辦「城鄉校際交流活動」，安排泰雅文化、科學教育等特色課程讓學童相互學習、尊重彼此文化。兩校學童31日在師長陪同下搭乘捷運至市府市政大樓參訪，除感受交通科技的便捷，也培養搭乘大眾運輸工具的習慣。副市長令狐榮達迎接學童到訪，鼓勵他們多走出戶外增廣見聞，豐富人生。

教育局副局長方炳坤、台中市議員沈佑蓮、博屋瑪國小校長比令‧亞布、建功國小校長王鳳雄陪學童們一起試乘捷運，平穩舒適的體驗讓學童們大感新鮮，感受科技帶來的便利性

，令狐榮達代表市長盧秀燕接待學童，致贈文具用品與消暑冰棒，活動在博屋瑪國小古調傳唱下揭開序幕。

「讀萬卷書、行萬里路！」令狐榮達勉勵學童多用各種方式認識世界，對課業學習或人生閱歷增長都有助益，他指出

，位於市區的建功國小日前曾到訪和平區博屋瑪國小，讓學童體驗山區的自然生活與文化，再安排兩校學童搭乘捷運，參訪市府市政大樓「台中願景館」與台中市議會，認識都市規劃成果與願景，瞭解城市發展的脈絡。

參訪讓孩子體驗不同的文化刺激，未來將持續推動戶外教育，安排多元學習方式與場域，提高學童學習興趣與視野。

教育局指出，校際交流活動可體驗到課本中學不到的文化特色，並認識與尊重多元文化，擴展學生學習領域與生活經驗，實現「做中學、玩中學、生活即教育」的理念，建立探索世界興趣與終身學習能力。

(中時 )