南科考古館「牽手平埔：台灣南部西拉雅族、馬卡道族、大武壠族文化特展」展期至110年5月30日止，配合展覽將於4至5月推出藝文展演系列活動。（劉秀芬攝）

文化部長李永得南下參觀牽手平埔特展。（劉秀芬攝）

文化部長李永得（右）南下參觀牽手平埔特展。（劉秀芬攝）

國立台灣史前文化博物館南科考古館31日辦理「牽手平埔：台灣南部西拉雅族、馬卡道族、大武壠族文化特展」開幕式，文化部長李永得南下與會參觀展覽，並表示希望透過特展，讓國人更加認識平埔族的歷史文化。

李永得表示，此次特展緣起於總統蔡英文主持之「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」，由Teyra Yudaw（帖喇‧尤道，潘經偉）提案，以及Yiyang Sayion（伊央‧撒耘）、Uma Talavan（萬淑娟）、陳金萬等委員聯署，並由文化部所屬史前館執行策展。

李永得說，「文化多樣性是人類及地球永續生存非常重要的條件」，感謝平埔族群努力復振自己的文化及語言，充滿自信的展現自己族群文化之美，也造就了當代社會的文化多樣性。文化部未來會給予更大的支持，落實多元文化政策，與大家共同努力復振人類社會珍貴的文化資產，期盼「讓多元文化成為台灣最美麗的風景」。

史前館館長王長華表示，這次特展承蒙多個平埔社區，包含頭社、吉貝耍、老埤、新埤、大武壠及加蚋埔族親協助田野調查，才能讓特展圓滿地呈現在大眾面前。期待牽手平埔特展是一個開始，未來能在平埔議題中有更豐厚的合作與成果展現給社會大眾。

原住民族歷史正義與轉型正義委員會委員Uma Talavan（萬淑娟）今日全程以西拉雅語致詞，感謝文化部與南科考古館提供專業資源、場地、人力及經費。做為新港社西拉雅的後裔，站在這個舊社的區域，相信每個人正是在這復振的道路上努力著。

南科考古館指出，無論在原居地或新故鄉生活，平埔族群的元素早已是台灣多元文化中的一項，面臨轉型正義的新時代，台灣南部西拉雅族、馬卡道族、大武壠族透過當代各種形式之族群文化復振發展，爭取族群正名已儼然出現清晰的輪廓。藉本次特展，充分表達3個族群所屬的每一個部落，正積極發展與突顯自己的文化。

「牽手平埔：台灣南部西拉雅族、馬卡道族、大武壠族文化特展」展期至110年5月30日止，配合展覽將於4至5月推出藝文展演系列活動，活動邀請三族各部落、南島民族的表演團體與歌謠吟唱隊，並有座談會、工作坊等，相關活動訊息，請關注南科考古館臉書粉絲專頁，歡迎大家親臨南科考古館一同感受平埔族群文化之美。

(中時 )