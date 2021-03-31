「兒童是國家未來的主人翁，」很少人會不同意這句耳熟能詳的話，因此幼兒教育愈發重要。根據教育部統計，108學年度5歲幼兒入園比例高達96.2%，顯示臺灣5歲幼兒受教率甚高，而根據PISA 2018年的報告顯示，接受2年學前教育的幼兒，社會經濟地位分數也較高。另方面，泰晤士報高等教育特刊公布2021年新興經濟體大學排行榜（Emerging Economies University Rankings 2021），輔仁大學排名為全球第129名，臺灣第12名。

再過幾天就是兒童節了，無論是政府或父母，若能關注學前教育品質以及投資學前教育，對幼兒未來能都獲得正向和有效的成果。根據學生能力國際評量計劃PISA 2018年的報告顯示，接受過1年學前教育的幼兒，在15歲時的PISA閱讀能力表現，比未接受過學前教育的幼兒多26分，即使經過社會經濟地位的校正，也可達到多14分的表現；接受2年學前教育的幼兒則多增加45分，經過社會經濟地位校正也可多23分。

臺灣師範大學教育智庫辦公室及人類發展與家庭學系公布「幼兒發展調查資料庫建置計畫」調查結果，研究發現接受學前教育之5歲幼兒，在認知、語言和身體動作發展上，皆顯著優於未接受學前教育之幼兒。

和諧的《家．園》關係品質、幼兒園教保品質與幼兒整體發展都有著正向的關聯；幼兒在教保品質較佳的幼兒園內學習，其整體發展也較佳。

泰晤士報高等教育特刊（THE）公布2021年新興經濟體大學排行榜（Emerging Economies University Rankings 2021），涵蓋全球48個新興經濟體，全球共計有606所大學進榜，較去年進榜的533所成長14％。

其中臺灣屬「先進新興」國家（包括：巴西、捷克共和國、希臘、匈牙利、馬來西亞、墨西哥、南非、泰國、土耳其）。此排名上使用世界大學的13項指標表現來評比，輔大排名於全球表現良好，從去年的201~250名，前進至今年的129名；其中論文被引數為全臺第7名；企業產學收入排名全臺第8名，表現優異。

就臺灣總體而言，今年計有38所學校上榜，相較於去年進榜的36所學校有所進步。去年疫情影響，臺灣防疫工作確實，能維持一定的經濟運能，相對於歐美先進國家因疫情所造成的經濟疲軟，成為許多國家市場所依賴的先進新興經濟體。

顯然，在技術快速的發展的時代，新興經濟體能不同以往的優勢，快速地與先進經濟體知織鍵結，創造獨特的經濟及教育發展模式。

(中時新聞網)