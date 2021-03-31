沙烏地F-15擊落「青年運動」叛軍無人機

葉門什葉派「青年運動」（Houthi）叛軍在伊朗撐腰下，經常對在沙烏地阿拉伯境內的目標發動自殺無人機，還有彈道與巡弋飛彈攻擊。

而沙國面對這些相對廉價的威脅，則一貫動用了昂貴的F-15和「愛國者（Patriot）」地對空飛彈飛彈加以因應。然而，如今網上出現的影片卻提供了截然不同的角度，讓人得以一窺沙國F-15呼嘯低飛，擊落「青年運動」Qasef系列自殺無人機的瞬間。

影片顯示，Qasef無人機引擎吵雜的嗡嗡聲，接著導彈飛到無人機下方後爆炸，一舉除掉無人機。直到這時，似乎發射飛彈的F-15才入框。

沙烏地空軍F-15在葉門上空擊落伊朗製Qasef-2K土製炸彈無人機

#UPDATE: Saudi F-15’s shot down 10 Iranian-backed Houthi drones today with AAM’s, here’s a video of 3 of them-2 Samad-3’s and a Qasef-2K being shot down pic.twitter.com/NNuifB8H1o — ELINT News (@ELINTNews) March 7, 2021

Qasef-1自殺無人機的航程估計約為124英里（近200公里），它和Qasef-2K之間的差別目前並不清楚，而Qasef系列只是「青年運動」使用的多款自殺無人機之一。

隨著多年淬鍊，沙烏地無論是攔截「青年運動」無人機或飛彈，如今都已得心應手。不過，就費用比（cost ratio）來說，就算沙國成功攔截，絕對也是「青年運動」得利。例如，五角大廈估計，美國動用新型F-15EX戰機，飛行1小時就得花2.9萬美元（近83萬台幣）。而它是從為卡達研製的F-15QA衍生而來，至於F-15QA則又是以幫沙烏地研製的F-15QA為基礎發展而來。

(中時新聞網)