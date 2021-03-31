今年第一季即將結束，這表示特斯拉很快將揭曉其第一季的交車數據，在全球晶片大缺貨之際，投資人將特別關注特斯拉這一次的成績表現。

投資人盼望特斯拉再次交出亮眼的成績單，卻也擔心晶片缺貨問題將壓縮其成長空間。

目前華爾街分析師的看法兩極，根據FactSet調查，分析師預期特斯拉第一季電動車銷量將不如市場預期，預估為16.8萬輛，其中包括12萬2,600輛Model 3轎車，以及約1萬輛Model Y休旅車。

CFRA研究公司分析師Garrett Nelson表示，基於季節性因素，以及晶片短缺問題，投資人對特斯拉首季出貨表現的預期可能降低。

投銀Cowen分析師Jeffrey Osborne表示，考量物流問題、加州 Fremont廠停產兩天，以及零組件短缺，因此將特斯拉首季電動車出貨預測從17.8萬輛下修至17.2萬輛。

Wedbush知名分析師Daniel Ives周二表示，特斯拉首季交貨量將超越華爾街所預期的17萬輛，將助其股價重拾上漲動能。Ives維持特斯拉的股票評級與目標價不變，仍為「中立」與950美元。

Ives將今年首季Model 3與Model Y合併出貨量預測從13.2萬輛，上修為16萬輛，將Model S與Model X出貨預測從12,500輛上修至14,000輛。

特斯拉並未提供今年電動車的交車目標，一度引發市場疑慮，並造成股價大跌。不過特斯拉高層曾表示2021年銷量將實現增長。該公司去年交車量達49萬9,550輛汽車，略低於市場預期。

(時報資訊)