美國債息揚升至1.77%，美股隔夜集體收黑；港股開高走低，午後一路低走。

周三香港恆生指數收跌199.15點或-0.70%，為28378.35點。國企股(H股)跌48.83點或-0.44%，為10972.04點。交易所今日成交金額為1289億港元。

地產股萬科企業大跌5.75%。萬科公布2020年業績，營收年增13.9%，歸屬母公司淨利年增6.8%。

Archegos爆倉事件暫時落幕，百度跌深反彈，上漲5.55%，報213.0港元。百度周二晚間表示，所有穩定價格行動均已終止。

舜宇光學跌0.7%，報177.2港元。分析師郭明錤表示，預計舜宇近期將通過蘋果iPhone 13的7P廣角鏡頭訂單的品質驗證。預計舜宇最快5月開始出貨。

小米持平，報25.6港元。小米周二晚間由創辦人雷軍親自宣布，自己最後一項創業項目，製造小米汽車，未來十年將砸下100億美元，雷軍押上人生全部聲譽，為造車而戰；然造車所需時間較長，品牌名稱尚未決定。野村看好小米進軍電動車，目標價維持在27港元。

(時報資訊)