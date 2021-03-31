為期一個月的台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)及台北國際體育用品展(TaiSPO)線上展於3月31日圓滿落幕，這是首次線上展，共計吸引81國逾11萬參觀人次。

2021台北國際自行車展及台北國際體育用品展，打造自行車及運動健身產業最佳社群互動平台，協助廠商媒合交流、產品曝光及商機開發，並透過採洽會、線上論壇、廠商產品影音專輯等數位活動，將參展商展品行銷全球。自行車展線上展吸引81國買主參觀，前五大買主國依序為美國、日本、新加坡、英國、加拿大；體育用品展線上展有來自41國的買主參觀，前五大買主國則為日本、印度、韓國、美國及香港。

據參展廠商實際反饋，線上展期間廠商最在意的是採洽會等商機媒合機會，此次線上展期間，已成功媒合超過百場洽談，其中保加利亞買主Velo M表示滿意線上展廠商產品，下單機會高。來自阿根廷的買主Pereyra Mayorista de Bicipartes也表示，「線上展體驗比預期簡易方便，且十分有趣，是美好的體驗。」。其他重要買主包括德國電動車電機系統製造商Bosch、美國飛輪跑步機品牌商Peloton、英國自行車連鎖通路商Sigma Sports、西班牙運動及健身器材製造商Salter Fitness等都上線參觀或參加線上採洽會。

今年3月的台北自行車展及台北體育用品展線上展兩展加計創造共超過11萬以上線上參觀人次，未來展覽官網的全年線上服務也不打烊。

(時報資訊)