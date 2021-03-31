資深媒體人彭文正。（資料照／鄭任南攝）

前電視節目主持人彭文正等人2019年間指控總統蔡英文偽造學歷，蔡向台北地檢署提告。北檢認為彭文正在YouTube「政經關不了」的言論未經合理查證，今(31日)依妨害名譽罪起訴彭文正。消息曝光後，引發不少人討論。資深媒體人王淺秋今在臉書表示，自己有打電話關心彭文正，他居然回應「太好了！」

蔡英文因2019年競選連任期間，被爆出「假博士」爭議，蔡不滿台大法律系名譽教授賀德芬、媒體人彭文正、教授林環牆等人質疑其博士論文作假，控告賀、彭、林3人妨害名譽，台北地檢署認為彭文正在YOUTUBE「政經關不了」的言論未經合理查證，31日依妨害名譽罪起訴彭文正。

王淺秋31日在臉書透露，稍早在廣播節目中剛談完司法信賴，就傳來彭文正教授被起訴的消息，因此打電話關心對方還好嗎，沒想到彭居然回「太好了！」她更透露，彭文正出國「查案」去了，剛返回國門，明天一早(4月1日)被隔離中的彭文正，也要在她的節目中分享此行「成果」。

王淺秋形容這次的論文門事件為「國內外官司攻防」。不少網友見狀後則留言表示，「支持彭敎授到底。全民期待好戲上演喔」、「可以正式啟動調查事實了」、「我不喜歡這位姓彭的，但我佩服彭P的執著」、「起訴彭P是欲蓋彌彰」；另外，有網友則是認為「到底要崩潰多久啊」、「講了不聽，還繼續鬼扯，那就是被吉剛好而已」。

(中時新聞網)