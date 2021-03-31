據1111人力銀行調查顯示，今年新鮮人最想投入的產業分別是「資訊科技業」、「工商業服務(金融業)」，一般認知金融業因薪資佳、福利優、工作時間規律等特點，被外界視為「金飯碗」，也因此成為新鮮人搶破頭的夢幻工作之一。

板信銀行近期展開校園徵才，預計招募60名儲備新進員工，6月份亦將大舉招募具有熱情及活力的年輕新血，集結生日禮券、旅遊補助、員工優惠存款、考核獎金、業績獎金、績效獎金等多項福利，向各界優秀人才招手。

板信商業銀行人力資源部程小姐表示，校園徵才主要招募儲備核心新進人才，透過完整基礎培訓為期2~3周課程後，派任至分行實習歷練，深入了解銀行前線業務範疇、嚴謹規律的環境及櫃台各項事務面遇，實習期間將依職能條件與個人特質表現再調派適職分行賦予職務。近6年來，已吸引近360位同學參與實習，留任率高達7成，目前轉任正式員工已有145人。

由此可見，許多大學生在實習階段就已經提前卡位，GARMIN人資主管王林德協理指出，Garmin以多角化的經營策略，在這波全球疫情中反而逆勢成長，需求持續強勁，計劃將在台灣擴大投資，大舉徵才。

並為了縮短學用落差，對於尚未畢業的同學們，今年提供超過100位的實習生名額(包括研發技術工程、生產與製造工程、業務與行銷、資訊科技、經營管理等領域)，全方位的實習機會，實習期間表現良好，更有機會直接轉正，畢業即就業，無縫接軌，相關的實習機會都在1111人力銀行。

(中時新聞網)