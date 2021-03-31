英特爾（Intel）第11代Intel Core S系列桌上型電腦處理器（代號Rocket Lake-S）今（31）日正式在台上市，英特爾台灣分公司舉行媒體記者會，介紹Intel Core i9-11900K為首的系列產品特色、500系列晶片組再次提升規格，包含Acer、ASUS、ASRock、BIOSTAR、Dell Technologies、GIGABYTE、HP、Lenovo、MSI、Supermicro10家生態系合作夥伴以最新產品參與盛會！

英特爾台灣分公司業務暨行銷事業群總經理汪佳慧表示：「優秀的產品來自健全的生態系，英特爾台灣分公司今日非常榮幸與10家合作夥伴共同展現業界創新成果，持續引領PC市場的創新動能！」

全新第11代Intel Core桌上型電腦處理器系列最高擁有8核心16執行緒，採用Cypress Cove微架構，相較前一世代提升19％ IPC效能，全新Intel Adaptive Boost Technology（ABT）提升多核心/多執行緒表現，迎合電競玩家與PC愛好者的深切需求。

新增Intel Deep Learning Boost功能（VNNI指令集），大幅度加速AI人工智慧推論應用，Gaussian & Neural Accelerator（GNA）使用超低功耗處理AI語音與音訊應用，PCIe亦升級至Gen4規格，大幅度提昇NVMe SSD循序與隨機讀寫效能，讓玩家的無限創意得以發揮。

處理器內建繪圖核心UHD Graphics採用最新Xe架構，提升能源效率，另外也受惠於新的媒體區塊，新增AV1硬體解碼，相同編碼速率相較HEVC/H.265提供更好的畫面品質，或是以更低的流量享有相同的品質，隨著各大線上串流媒體逐步提供AV1規格，蔚為未來潮流。

與其搭配的500系列晶片組更有重大變化，Z590、H570用以銜接處理器的DMI 3.0升級至8條傳輸通道，撐起NVMe SSD和USB 3.2 Gen 2x2所需頻寬，亦能夠以獨立晶片或是無線網路卡支援Thunderbolt™ 4或Wi-Fi 6E（Gig+）。H570、B560晶片組首次提供記憶體超頻功能，主流玩家也能夠享有超頻樂趣；新一代處理器內建全新的記憶體控制器，提供Gear 2和更寬廣的時序調整範圍，Windows作業系統環境能夠透過Intel® Extreme Tuning Utility即時調整運作記憶體時脈。

第11代Intel Core S系列桌上型電腦處理器發表，共有11家廠商聯手推出超過200款主機板供電腦玩家選擇。（黃慧雯提供／黃慧雯台北傳真）

記者會中展示第11代Intel Core桌上型電腦處理器與500系列晶片組相關產品，Acer、ASUS、ASRock、BIOSTAR、Dell Technologies、GIGABYTE、HP、Intel、Lenovo、MSI、Supermicro共11家廠商展出最新款產品，更多合作夥伴亦推出超過200款主機板設計！其中各大PC品牌廠全球首次同時現場展出搭載第11代Intel Core處理器的桌上型電腦，持續追求極致的使用者體驗，為電競遊戲玩家與PC效能玩家提供無與倫比的效能表現。

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