大陸女星孫儷不只有精湛演技，她自從出道以來，就一直擁有纖細體態和俏麗臉蛋，其實孫儷有如此好的狀態，不得不提到她花許多心思在養生、運動上，她今（31日）就在微博曬出「肩靠牆面貼牆蹲」影片，動作看似簡單，但其實相當高難度，孫儷還因軟Q筋骨登上微博熱搜榜，可見話題超夯 。

孫儷下午在微博曬出「肩靠牆面貼牆蹲」影片，只見孫儷貼著牆面反覆做起立、蹲下的動作，不過孫儷的肩膀和膝蓋都是貼著牆面，筋骨超軟Q，動作看似簡單，但其實相當高難度。

孫儷微博全文。（圖／取材自孫儷微博）

這14秒影片讓孫儷練了很久，她不禁發文直呼：「就這個動作我練了好幾年了，今天可以一次做好幾個了，太驚喜了，有人要試一下嗎」，也吸引網友紛紛留言大讚：「剛去試了一下，很鍛鍊腰和臀腿，我不行！」、「你如何做到腳不移挪的，好柔軟，真厲害」、「你柔軟度真好 羨慕」，微博還以「孫儷肩靠牆面貼牆蹲」登上微博熱搜榜，可見話題超夯。

其實孫儷很重視運動和飲食管理，她之前就曾分享超狂的減肥食譜，成功幫助經紀人郭思瘦身，而孫儷對自己的飲食相當自律，她三餐多以清淡食物為主，孫儷也把養生融入生活，維持運動習慣，並不時在微博曬菜單，分享她的養生之道，同時，孫儷熱愛以溫水泡腳，幫助身體循環、讓新陳代謝更順暢。

(中時新聞網)