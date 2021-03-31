原PO打開鞋盒一看，發現竟然2隻都是左腳，讓她相當無奈。(圖翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

好市多販售的商品琳瑯滿目，CP值又高，不少家庭更會定期光顧補貨。日前一名女網友表示，在好市多看到一雙球鞋相當滿意，試穿後決定買下，沒想到打開鞋盒一看，發現裡頭的球鞋兩隻都是左腳，加上該尺寸只剩下最後一雙讓她相當無奈，「到底是哪個天兵」，照片發出後不少網友笑翻，「台版的仙履奇緣」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，表示28日她到好市多購物，因為本身腳的尺寸偏大很難買鞋，好不容易看中一雙運動鞋，架上又只剩下最後一雙，「一開始試穿左腳很開心」，沒想到準備打包回家時，打開鞋盒看見這一幕讓她相當頭痛。

原來是鞋盒裡的右腳被帶走，讓這僅存的最後一雙球鞋成了2隻左腳，這讓原PO好氣又好笑，「哇靠！2隻都是左腳，不知道哪位天兵」，原以為能夠幸運的帶回最後一雙球鞋，沒想到一場烏龍讓她白開心。

貼文發出後不少網友笑翻，「可以透過尋找右鞋，找到自己的另一半好，好像童話故事」、「好市多情緣續集」、「拿到兩隻右腳的心情會跟你一樣⋯⋯」、「親，是不是您的腳長反了」。不過，有網友認為這應該是工廠出貨時就搞錯，「工廠出來就錯了啦，這種事我在德國也遇過，還是Adidas的熱門鞋款，我回到台灣才發現」、「我在鞋廠工作的朋友說，這是工廠出廠時的品管問題，不是賣場的問題，如果是客人拿錯了，一定會發現再回來換」。

(中時新聞網)