台中市刑事警察大隊日前破獲博弈合併電信詐欺案，該犯罪集團誆稱「穩定獲利」、「高利潤」及「快速提領金錢」等話術，收錢後卻未依約出金，不法所得累積上千萬元，警方逮捕陳、王、許姓主嫌及共犯等32人，現場查扣不法所得現金330餘萬元，3名主嫌已聲押獲准。

警方調查發現，犯罪集團承租於商辦大樓，警衛森嚴、員警蒐證不易之特性，除設立多處機房，分為廣告、客服、推廣等部門，其中成員多為8年級生「機手」，負責於LINE或IG社群軟體內以美女的假帳號頭像，大量貼文輕鬆賺錢及假獲利存款、入帳圖之廣告行銷手段，營造一夜致富的假象。

警方指出，吸引無知民眾加入網路平台註冊線上娛樂城會員，進行下注、投資博弈遊戲，並利用第3方支付公司平台轉移至人頭（或空殼公司）帳戶內，再以網路IP跳板轉出，顯然第3方支付成了洗錢詐騙的最佳管道。另初期假博奕犯罪集團少量出金給被害人，博取信任，後期則斷絕聯繫，被害人才驚覺受騙。

檢警歷經數月跟監蒐證、分析其金流及生活作息，見時機成熟於去年12月3日由檢察官指揮，台中市刑事警察大隊偵查第1、2、8隊及第1、第6、霧峰分局，同步執行拘提；警方分析犯罪集團金流、群組內對話紀錄，經清查被害人，估算被騙金額高達上千萬元。

警方查扣犯罪贓證物，包括，手機81支、電腦主機34台、電腦螢幕53台、分享器5台、監視器12組、遙控器6支及帳戶存簿，及住處藏放之現金330餘萬元等，全案將陳姓等32人依賭博、詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌送辦，溯源追查。

警方呼籲，博奕、詐欺集團透過交友軟體或社群軟體網路搜尋詐騙對象，民眾應慎選投資管道，若有標榜高獲利、穩賺不賠等口號的投資商品可能是詐騙，亦不要輕信網友提供來路不明的投資管道，以免上當。

(中時 )