大陸3月1日起以檢出有害生物禁為由，禁止台灣鳳梨外銷大陸，國台辦在今天的例行記者會中，公布鳳梨害蟲照片，行政院長蘇貞昌對此表示，如果陸方對台灣農產有意見歡迎指教，但希望能在互惠、互利的原則上往來。

蘇貞昌今天下午出席台電在台南的太陽能光電廠啟用儀式，他針對媒體詢問回應，台灣的鳳梨品質優良，外銷10多個國家，包括檢驗最嚴格的日本都沒有問題，為什麼只有大陸有問題。

蘇貞昌說，這麼長的時間才出示一張照片，而不是相關的科學證據，而且就算產品有任何的瑕疵，依照國際慣例，也只有該件銷毀，或者以薰蒸的方式處理，而不是全面停止往來，這個方式既突兀又是突襲性的，且跟其他外銷情形不相稱，希望大陸如果對台灣農產品有什麼意見都不吝指教，在互惠、互利的原則上往來。

另外國民黨拒絕協商國營事業預算，並列出民進黨「千歲酬庸團」一事，蘇貞昌說，以現在世界的潮流，年紀並不是唯一的條件，像美國總統拜登就是一例，在這個時代，不要用年齡來歧視，政府任用任何人員都是適才適所，考量的是才能及健康，而不是年齡。

(中時 )