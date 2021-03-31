41歲大陸氣質女神高圓圓，和趙又廷婚後育有一女Rhea，保養得宜的她產後仍無損出眾美貌，身材也依舊纖細，近日，她曬出紀錄一整天趕行程的側拍影片，沒有開美顏和濾鏡的鏡頭下，高圓圓仍維持完美狀態，雖然近拍時仍可看到她眼角細紋，不過整體來說還是相當不科學。

外型亮麗還擁有出眾氣質的高圓圓，產後迅速恢復纖細身材，並維持凍齡美貌，近日，她曬出工作日記，側拍她工作一整天的狀態，在沒開美顏和濾鏡，也沒有任何P圖的情況下，她大方露出眼角細紋，不過皮膚緊緻無瑕疵的她，身材更是凹凸有致，一點也不像41歲、還是一個孩子的媽。

高圓圓雖有魚尾紋，但膚質依舊吹彈可破。(圖／翻攝自高圓圓微博)

高圓圓狀態仍維持相當好。(圖／翻攝自高圓圓微博)

網友看了也超驚豔，狂讚「美女就是美女，永遠是樸實自然」、「這個年齡沒皺紋才不正常」、「太美了真的！是仙女下凡吧」、「永遠的女神」。其實，之前陸網瘋傳野生高圓圓的拍戲照，不過卻驚見臉凹、臉上還爬皺紋，讓不少人都感嘆女神老了對此，粉絲都氣炸，認為是拍攝角度問題，才把她拍醜了。

高圓圓和趙又廷婚後育有一女，之前公公趙樹海難得在節目談起媳婦，大爆媳婦貼心之舉，透露在快吃飯時，高圓圓都會很懂事來問婆婆需不需要幫忙，「她只要下來主動開口，我告訴你，父母親都是一樣的，她只要這麼一說（要不要幫忙）了，會回，隨便啦！不用不用沒關係。」

(中時新聞網)