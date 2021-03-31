24部入圍影片將於4月22、23兩日於新北市政府進行公開提案。新北市新聞局提供

2021新北市紀錄片奬徵件今年總收件數共計140件，再創新高，今（31）日公布24部入圍名單，入選題材包括性別議題、搖滾樂、特殊行業、精神及罕見疾病、家庭關係、原民和文化等議題，十分廣泛多元。24部入圍影片將於4月22、23兩日於新北市政府進行公開提案，從中選出12部優選影片企畫案，每部提供1萬美元的拍攝奬金及監製工作坊的實質協助，由專業紀錄片製片或導演指導，直至完成作品。最後透過決審選出前三名，分別頒發新臺幣10、8、6萬元奬金。

新北市紀錄片獎邁入第11年，今年參與徵件的導演，有資深的紀錄片工作者、長時間關注環境議題的人士，還有電視台的攝影記者。除大陸、香港、台灣等華人導演參賽外，今年更有來自美國、法國等導演來報名。新北市政府新聞局長蔣志薇表示，雖然新冠肺炎疫情仍持續延燒，但今年報名件數卻是破紀錄達到140件，許多海內外導演在報名期間便來電詢問參賽辦法，顯示新北市紀錄片已成為國際導演躍躍欲試，且有助尋求跨國合製的重要平台。

本次初審評審團邀請獨立紀錄片工作者曾文珍導演、黃惠偵導演、陳志漢導演、黃亞歷導演，以及台北市紀錄片從業人員職業工會常務理事、台灣國際紀錄片影展策展人林木材等5位擔任。

評審認為，新北市紀錄片獎的提案質與量都有顯著的提升。曾文珍導演表示，多元、開放與自由，是新北市紀錄片獎徵件的一大特色。從140件企畫案中入選的作品若想從公開提案會中脫穎而出，除了題材吸引人，切入角度富有創意及觀點獨到更為關鍵。黃惠偵導演指出，本屆報名作品題材豐富，有年輕創作者勇於跨入不熟悉的田野，記錄刻板印象之外的故事，像是酒店工作者等，也有香港青年持續記錄著時代革命。此外，不少提案是導演長期關注或切身相關的議題，她非常期待看見這些故事完成。

新聞局表示，這24部入圍影片將於4月22、23兩日於新北市政府進行公開提案，因應防疫工作，今年公開提案大會不開放觀眾進場觀摩旁聽，入選導演需親至現場提案簡報，並接受評審提問與答詢，不在台灣的外籍導演則採視訊方式進行，從中選出12部優選影片企畫案，每部提供1萬美元的拍攝奬金及監製工作坊的實質協助，由專業紀錄片製片或導演指導，直至完成作品。最後透過決審選出前三名，分別頒發新臺幣10、8、6萬元奬金。

2021新北市紀錄片獎24部入圍名單如下：

編號／參賽者／片名

1. 傅達文 偉士牌、颱風、外交

2. 盧盈良 歌舞的我們

3. 陳韋杰 承

4. 林佑恩 不回家

5. 蘇明彥 阿晟的情色王國

6. 周尚廷 夢幻沙灘

7. 尹景輝 歷史會判我們無罪

8. 陳潔瑤 泰雅．巴萊

9. 潘志偉 Maro’ay do ko kerah-何處是我家

10. 張素蓉 還能有獵人嗎？

11. 蔡宗憲 第三世界_我和我的攝影機

12. 侯伯彥 漫遊的鄉愁

13. 鍾佳陵 我的躁鬱症老公

14. 謝升竑 風景商號

15. 趙若彤 海與岸

16. 尚若白 薪傳四季

17. 賴禾盈 原諒之前

18. 游喬婷 永順永和

19. 陳虹君 與爸一起的夏天

20. 柯智元 通道

21. 戴嘉宏 小河

22. 吳柏泓 網後人生

23. 黃靜妮 牆外的告別詩

24. 翁嬿婷 《Dadayday蟬靈人》－聽見從土地生長的聲音

(中時 )