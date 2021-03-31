水道博物館的參訪人次預估將在清明連假突破100萬。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

清明兒童連假將屆，台南山上花園水道博物館除了為兒童節特別準備的探索活動以及獎品外；預計水道博物館的參訪人次也將在這段期間突破100萬，為了慶祝這意義重大的一刻，文化局已準備好豪華大禮來迎接第100萬名入園者，前一名及後一名幸運兒也將獲得紀念品，文化局邀請各位民眾趁著連假出遊時，別忘了來水道博物館碰碰運氣，也許就這樣成了大禮得主。

館方表示，依據統計資料推估，今年的清明連假將正好有第100萬人次誕生，為了喜迎這位幸運兒，並且作為水道博物館邁向全新開始的里程碑，文化局特別提供了「1年無限入園門票」及多樣文創紀念品作為賀禮，而博物館也大方加碼，贈送禮物給具有階段性象徵的第99萬9999名及第100萬0001名遊客，用以感謝各界對博物館的熱烈支持。

同一時間，為了迎接兒童節，水道博物館趁勢推出尋寶遊戲，在兒童節當天只要下載App並開始遊玩，收集到一定數量的導覽目標物後，還可以到服務台兌換文具獎勵。

文化局指出，去年疫情重創台灣觀光旅遊；但水道博物館因占地廣大，且大多數範圍皆屬戶外空間，反而成為兼具休閒踏青與知識學習的好選擇，人氣逆勢成長，在去年年底交出了84萬人次造訪的漂亮成績單，總計門票收入超過3000萬元，換算下來平均每個月造訪人次將近6萬.

台南市長黃偉哲指出，水道博物館是目前南台灣最熱門的出遊景點之一，豐富多樣的設施與空間規畫，加上超廣大的範圍，只來一次很難徹底逛透，而充滿文化意涵及整潔優美的環境，更讓許多遊客願意再次造訪，也因此甫開幕一年半造訪人次便已達100萬大關，歡迎大家一起來慶祝這個里程碑。

文化局表示，連假還沒規劃好去那裡的朋友，可以趁此機會造訪參觀，除了兒童節當天的app探索活動外，或許還能幸運獲得100萬人次入園禮喔。

(中時 )