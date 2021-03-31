HTC（宏達電）今（31）日宣布針對即將到來的春節假期提前推出限時優惠活動，HTC網路商店及全台各大電商平台自4月1日起至4月11日將祭出HTC U20 5G超級折扣優惠，並加碼登錄送豪華配件組以及加購配件5折優惠內容，想買得聰明就趁現在！

HTC U20 5G為世界首款台灣製造5G智慧型手機，專為台灣5G用戶打造，完整支援台灣5G EN-DC頻段（n1 / n3 / n28 / n41 / n78頻段），並採用高通驍龍765G雙模SA & NSA新世代處理器，可充分有效發揮5G效能，另GPU性能大幅提升，畫面流暢有感讓電玩迷的消費者可隨興所至。此外，搭配6.8吋大螢幕、五鏡頭相機及5,000 mAh超大電量和超強續航力，並最高支援Qualcomm Quick Charge 4.0快充，讓消費者盡情享受5G娛樂同時，不用隨時擔心手機沒電。

HTC U20 5G配備8GB RAM / 256G ROM版本及「墨晶綠」、「晶岩白」及「曜岩黑」三種顏色供消費者選擇，自4月1日起至4月11日HTC網路商店（活動連結1，4/1 10:00更新）、HTC專賣店、專櫃店、全台經銷門市及全台各大電商平台PChome購物、MOMO購物、YAHOO購物中心、蝦皮購物同步推出「HTC春季購物節－HTC U20 5G限時降價優惠」享新台幣13,990元優惠價格（原價新台幣18,990元），並加碼登錄送價值新台幣2,089元「豪華配件組－HTC馬卡龍真無線藍牙耳機及防摔保護殼」，還能享有「加購指定配件5折優惠」，等於現賺超過7,000元！

HTC Desire 21 pro 5G (右）與HTC Desire 20+。（HTC提供／黃慧雯台北傳真）

此外，HTC Desire 21 pro 5G （活動連結2)及HTC Desire 20+（活動連結3)亦同步推出網路商店限定優惠內容，活動期間4月1日至4月11日於HTC網路商店購買HTC Desire 21 pro 5G享2,000元配件購物金，購買HTC Desire 20+享1,500元配件購物金，同時學生還可享有校園方案9折優惠，HTC粉絲一定要把握機會！

(科技)