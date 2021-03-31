歐股周三早盤持平，略低於歷史高點；送餐公司Deliveroo在倫敦首上市表現平平，投資人趨於謹慎。

周三泛歐Stoxx 600指數小跌0.11點或-0.03%，為430.52點。歐股預估在三月上漲6.5%，第一季則為上漲8.1%。

Deliveroo開盤價表現遜色，遠低於首次公開上市的發行價，跌30%來到2.75英鎊。公司當初的IPO定價為每股3.90英鎊，公司估值為76億英鎊(約105億美元)。

在歐股的送餐同業Just Eat Takeaway和Delivery Hero則各自下跌2.7%和1.9%。

H&M下滑1.2%。該瑞典服飾零售商報出上一季的虧損，並表示年度股東會不會派息。

瑞士信貸跌2.3%，為連續第三日出現跌勢，原因仍在擔心對沖基金Archegos的倒閉將影響該行虧損，Archegos在上周出現保證金違約情形。

法國IT服務供應商Capgemini漲1.9%。該公司上調中期獲利目標。

(時報資訊)