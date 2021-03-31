大聯大(3702)今日舉辦法人說明會，今年看好不論是3C、非3C產品的成長都有明顯的成長，預估今年獲利表現會比營收好，現階段產能緊張，庫存天數下降到35~40天，但大聯大仍有效掌握客戶實際需求，另外，針對公司遭檢調搜索，有員工疑似涉及內線交易，大聯大也回應，此為員工個人行為，對公司營運不構成影響。

大聯大去年第四季營收1590.43億元，季減少6.44%、年增加9.1%，單季稅後純益20.87億元，季減少7.54%，年增加20.29%，每股盈利1.25元，單季毛利率3.6%，季減少0.02個百分點，年減少0.37個百分點。

大聯大2020年營業收入6098.85億元、年成長15.6%，營收創下歷史新高，更是集團首次衝上6000億元大關，全年淨利82億元，歸屬於母公司業主淨利81.23億元、年增加25.9%，全年每股盈餘4.77元，獲利創下歷史新高，全年毛利率3.78%，年減0.47個百分點。

展望2021年，財務長袁興文表示，以現在看到供應鏈和下游需求狀況，大聯大今年獲利表現會比營收好，目前動能還是持續，庫存已經下降到35~40天，但還是有信心滿足客戶實質需求，規劃好產銷、採購，以大聯大狀況來說，都可以清楚掌握客戶實際需求，另外，今年大聯大財務支出維持和去年一致的水準、約落在0.3~0.25%營收占比。

袁興文表示，今年看到5G基地台、遠距、IoT等需求持續暢旺，車用電子也自去年下半年加入，車用電子晶片需求也繼續延續，現在不論是3C、非3C產品的成長都預計今年有明顯的成長幅度，這也反映在供應鏈的吃緊，大聯大還是扮演好自己的角色，做好客戶需求掌握。另外，因大聯大於108年間宣布收購文曄(3036)，而檢調獲報，大聯大林姓副總經理及陳姓執行長室特助疑涉及內線交易，對此，袁興文表示，此為員工個人行為，對公司營運、財務等均無影響，大聯大一切配合調查。

(時報資訊)