半導體測試介面廠精測(6510)透過母公司中華電(2412)於桃園平鎮廠建購5G企業專網，強攻5G智慧製造商機。公司表示，目前業務尚處初步階段，對營運貢獻還不大，但公司仍聚焦本業經營，智慧製造業務若達一定規模後，將考慮分割設立新公司獨立發展。

精測董事長林國豐說明，公司的智慧製造解決方案除了「內服」穩定自家工廠製程、品質及交期，亦希望「外用」向外拓展成為新營收來源。目前已有向一些客戶提供報價，希望能爭取到較大專案，自點、線、面全面拓展。

林國豐表示，雙方此次合作的5G智慧製造方案，是由中華電在精測工廠內布建5G專網及邊緣運算設備（MEC），精測向中華電繳交月租費，與先前廠內建置的既有聯網設備相比，5年的攤提費用相差不多。

對於規畫向外拓展解決方案的客群及市場，林國豐指出首要鎖定相關屬性、設備屬溼製程的印刷電路板（PCB）及半導體廠等產業，目前已在接觸、將務實穩步前行。精測總經理黃水可補充，目前接洽廠商蠻多，包括國內及歐洲、美國、中國大陸等國外廠商均有。

中華電行動分公司總經理簡志誠表示，集團旗下子公司專精領域不同，希望透過攜手其他產業，藉由導入5G企業專網協助提升生產效率，海外以東協市場為首要目標。黃水可表示，長期有評估引進策略合作夥伴規畫，但現階段首要需先確立商業模式，故並無確定時程。

(時報資訊)