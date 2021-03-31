購買節能電器減徵貨物稅今年6月14日到期，行政院會明日將討論通過「貨物稅條例」修正案，將減徵優惠延長二年至2023年6月14日，每台最高可享2,000元退稅。

根據現行「貨物稅條例」第11條之1規定，購買能源效率分級第1、2級的新電冰箱、冷暖氣機及除濕機，每台最高可享新台幣2,000元退稅，實施期間為自2019年6月15日起二年內，也就是優惠措施將在2021年6月14日屆期。

財政部表示，在節能電器貨物稅減徵優惠措施實施以後，有效創造節電效益，除了降低二氧化碳排放，也節省民眾電費負擔；據經濟部評估，目前十年以上老舊冷暖氣機及電冰箱占家庭現存數量仍達42.72％，延長實施措施確有必要性，因此決議修法延長，繼續鼓勵民眾購買節電產品，帶動電器產業轉型發展。

根據財政部日前統計，截至2020年底，節能家電貨物稅減徵優惠申請案已達265萬件，退稅金額累計約新台幣44億元。

(工商 )