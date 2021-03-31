經濟部去年修法加嚴第三地來台陸資認定，蝦皮購物因為成立關係企業蝦皮支付，必須增資跨入電子支付，所以上月中旬再度向經濟部投審會送出增資5億案申請。投審會表示，目前初步認定並非中資，但正在檢視母公司Sea集團創辦人李小冬是否有雙重國籍，如果仍有中國籍，就可能會重新判定。

經濟部去年修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」，年底上路。對繞道來台陸資祭出分層認定，某層持股超過30％就算陸資。原本不溯及既往，但是因蝦皮購物另成立的「蝦皮支付」為了拿到電子支付執照，去年不得不向經濟部投審會申請增資，但後自行撤件。

今天立委高嘉瑜關切蝦皮增資進度，還有中資認定問題。經濟部投審會執秘張銘斌證實，蝦皮已自3月中旬重新提出增資5億元申請案。目前正在審核中。至於是不是中資，還要做文件審核。

但是高嘉瑜不滿，認為蝦皮母公司是新加坡Sea集團，背後股東是香港騰訊，再往上層，是中國騰訊持股香港騰訊大於60％股權，且具有實質控制力，應認定就是中資。

張銘斌解釋，香港騰過去訊持股蝦皮股份確實超過30％，但已降到20幾趴。高嘉瑜不接收批評，投審會一直以「低於三成」幫蝦皮解釋。但騰訊繞道，眾所皆知是中資，這樣只是協助他們鑽法令漏洞，如何讓人相信政府是真的防止紅色供應鏈。

對於蝦皮審查重點，張銘斌說明，Sea集團的創辦人兼執行長李小冬是中國人，但文件顯示是新加坡籍。所以會針對李小冬是否已放棄中國國籍，以及時間點是在我們修法前，還是修法後做釐清，會要求檢附證明。

(中時 )