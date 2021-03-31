桃園市警察局31日邀請刑事局專家座談，講授「少年偏差行為預防及輔導辦法」，警察局副局長廖美玲指示，該辦法發布後，警方更應據此加強運用「無毒校園」專任警力，對少年偏差行為加強預防及保護。

其中就讀桃園某國中之小鍾（化名），去年暑假期間偶然碰見同校畢業學長龍哥（化名），在龍哥的慫恿下，小鍾初嘗試綽號死神的PMMA的三級毒品後，陷入毒品的誘惑，陸續透過LINE、臉書Messenger管道購買毒品，經家人發現異常後，直接向桃園市警局少年警察隊報案，經運用無毒校園專任警力側密查訪，獲得相關具體情資，報請桃園地檢署指揮偵辦，循線溯源毒品上游，斷絕毒品供應來源，使小鍾回歸正常生活，令家屬直呼終於在「死神」手上搶回少年的人生。

警方表示，將採用高CP防3D策略，結合桃園市少年輔導委員會、警察局，防止少年施用毒品或者迷幻物品、危險駕車、或參加不良組織、逃家、逃學的偏差行為，加強訪視涉毒少年、強化與學校及社政機關的橫向聯繫，清查少年參與不良組織，加強少年易聚集場所巡邏及臨檢，杜絕少年發生類似行為。

少年隊隊長鄧伯群說，無毒校園專任警力從去年8月3日起支援，較去年同期破獲毒品案69件、116人，將持續加強輔導、預防工作。

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(中時 )