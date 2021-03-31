屏東1名女子小芳（化名）控訴前夫在離婚前懷疑她外遇，對方心生妒意之下，竟強行掀開她的內褲聞，並說有聞到精液的味道，嗆「你不是喜歡給人用嗎」甚至還對她的下體動粗，她最後認為遭羞辱崩潰提告；法院認為此行為已構成性騷擾，判前夫須賠償11萬。

判決書指出，小芳控訴前夫在2年前未離婚時，前夫經常無端懷疑她外遇，不但經常出言貶損，甚是還強行掀開她的內褲聞下體，稱是「聞聞看有沒有別人的味道」，甚至還對她的下體動粗，她最後忍無可忍決定提告；但法院以時間已過2年，告訴逾期不起訴，她則另提民事賠償，要求丈夫賠償精神撫慰金100萬元。

小芳指出，前夫心生懷疑之下，竟對她說「你不是喜歡給人用嗎」，前夫甚至懷疑她的下體存有他人的精液，前夫看見她膝蓋上有傷口，甚至要求要用嘴舔傷口，並意圖性交，她拒絕之下，前夫還說 「又不是沒摸過！摸一下會怎樣？」「你為什麼躲我？有人在摸了？」一再懷疑她外遇。

但前夫出庭時表示，他當時結婚時就長期懷疑小芳與另名男子過從甚密，坦承曾經說過氣話怒罵對方，但全盤否認有做過性騷擾行為。法官根據雙方相關對話內容及所提事證，認為前妻無法證明前夫拿玩具喇叭對她施虐，但掀開內褲聞下體的指控應非虛構，被告行為已構成性騷擾，侵害原告人格法益，應賠償原告11萬元。

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(中時新聞網)