資深媒體人王淺秋。(圖/本報資料照)

國民黨主席將於7月改選，黨內多位大咖都有意願參選，引發各界關注。面對近期黨主席競爭激烈，被問到黨主席選舉挺誰時，台北市議員羅智強今(31日)在廣播節目中說，「就讓他們再鬥4個月吧！」此話一出，立刻讓主持人王淺秋忍不住笑了。

王淺秋今在廣播節目《千秋萬事》中詢問羅智強，這次黨主席選舉，沒有特定要關心支持的人嗎？羅回應，「我應該是中立，我的看法很簡單，誰選上就支持誰，有什麼好講的，坦白講，選舉過程中受傷難免，國民黨一定會鬥來鬥去，就讓他們再鬥4個月吧！」

聽到羅智強的答案後，王淺秋忍不住大笑，直言「講到這好悲傷，真的是笑著笑著就流淚」。另外，羅智強日前在臉書也曾表示，黨主席選舉準備開跑，火花難免，看到許多支持者開始憂心忡忡，深怕國民黨又陷於分裂，一方面，他也期待想參選黨主席的人，不要忘記在野黨最大的責任是制衡，一方面他也請大家不必太過緊張，有時候適度的競爭並不是壞事，只要能維持君子風度，競爭有時候是進步的源頭。

而羅智強日前在臉書也提及，過去成為前總統馬英九競選總部發言人的秘辛，更自爆當時其實正跟幾個朋友在討論要不要成立新政黨，自己「曾經差點當上黨主席」。

(中時新聞網)