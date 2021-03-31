國民黨中評委主席團主席、考試院前院長許水德今天下午辭世，享壽 91 歲，家屬明天在台北市金華街自宅設靈堂，國民黨黨主席江啟臣、祕書長李乾龍將前往上香致哀。

許水德，祖籍金門，原籍澎湖縣，生於高雄市，畢業於國立臺灣師範大學，故總統蔣經國在政治上起用的第二批台灣本省籍青年，自創「水車哲學」；歷任台灣省政府社會處長、高雄市長、台北市長、中華民國內政部長、駐日代表、中國國民黨秘書長、考試院長、世新大學董事等要職。

據指出，許水德年高德劭，對國民黨深有情感，2017年吳敦義、2020 年江啟臣就職黨主席，都由許監誓。去年國民黨全代會期間的中評會，也由許擔任主席，主持會議。

此外，去年8月許水德過90大壽，前黨主席連戰也為許水德辦壽宴，前立法院長王金平、前黨副主席林豐正等都是座上賓，氣氛極佳。

黨內今天下午獲悉許水德日前住進新光醫院，下午不幸辭世，都很意外及惋惜。

(中時 )