基隆市文化局與天下雜誌合作，31日舉辦「有種生活叫基隆─文化城市大揭密」記者會。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市文化局與天下雜誌合作，31日舉辦「有種生活叫基隆─文化城市大揭密」記者會，宣布全台獨有的基隆文化路徑《北境之路》正式上路，其中整合了20個文化資產點，市長林右昌表示，這只是個起點，期許未來可以發展出更多路徑。

林右昌形容自己「是個幸運的人」，大學時期參加古蹟研習營，受到啟蒙考進研究所，研究全球化及城市競爭，也因為在中央任職過，清楚如何引導運用官僚體系，回想起唸書時做田野調查，很多民眾回應文化歷史是台北人的想法、富裕的城市才能談論的事情，讓他感到不服氣，所幸後來有機會在市長的職務上實踐，並且踏出這一步。

林右昌指出，上任後，面臨許多問題，其中是財政狀況，但還是策畫好幾條市政發展方向，其一就是文化歷史角度，拿著計畫說服文化部，獲得全國最多的預算，他說，以前市府歷史修復的資本門經費一年不到2千萬元，後來陸續獲得9億元的經費挹注，有51項子計畫在大基隆歷史場景再造計畫中進行。

基隆市長林右昌表示，這只是個起點，期許未來可以發展出更多路徑。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

文化局長陳靜萍提到，這次2條文化路徑《北境之路》的誕生，是整合了20個文化資產點，製作40支中英文語音故事導覽，分別是「回到1930年代的摩登基隆」與「和平島考古探險隊」，串接三大區域，包括基隆西岸、東岸與和平島。

陳靜萍補充說明，「回到1930年代的摩登基隆」是日治時期，從西岸延伸到東岸的生活聚落，有活絡的文化樣貌，去年整修好的要塞司令官邸與校官眷舍是其中一大亮點；「和平島考古探險隊」則是大航海時代，從和平島考古發掘的西班牙諸聖教堂遺跡，到現今和平島上常民的生活與宗教信仰。

(中時 )