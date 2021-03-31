台北市內湖區有民眾竟然在機車引擎內發現毒蛇龜殼花，因為停等紅燈時，龜殼花突然探頭出來透氣，好像在跟他打招呼說嗨，嚇得他趕緊停車請機車行幫忙，車行老闆一看也傻眼，拆下車殼時，手還不停發抖，最後消防人員順利將龜殼花捕獲，沒有人受傷。

原PO昨晚在臉書社團《我是東湖人》PO出龜殼花照片發文表示，「展現東湖完美的生態，春夏交替，用車時多注意有無奇妙生物在你車裡」。原PO表示，一名機車騎士昨晚騎到東湖康樂街時，發現機車引擎裡有一條蛇，剛好在停等紅燈時透頭出來被他發現。

機車騎士發現引擎裡有蛇，嚇得趕緊停車請機車行幫忙。（圖／截自臉書 我是東湖人）

警消人員用工具將蛇引出，放入罐子內。（圖／截自臉書 我是東湖人）

機車引擎蓋縫隙間，隱約可以看到棕色的龜殼花。(圖/截自臉書 我是東湖人)

從照片中可見，機車引擎蓋縫隙間隱約可以看到棕色的龜殼花，被車主發現後，找來車行老闆幫忙，將機車前方的車殼及腳踏墊都拆下，警消人員用工具將蛇引出，纏繞好幾圈的龜殼花正張大嘴，模樣驚人，所幸順利被放入罐子內，沒有人受傷。

照片曝光後，讓眾人嚇傻，網友紛紛回應「大蛇丸本人？」、「機車上有蛇！」、「這…該不該跳車」、「這真的很難淡定耶！」、「好可怕！」、「天啊…看到手腳發麻」、「很扯」、「太可怕了，明天去買一斤雄黃撒在車上」。

對於網友一片驚嚇，認為龜殼花入侵機車「太超過」，原PO則轉述消防隊的話說，這是台灣原生種的龜殼花，雖被稱為台灣六大毒蛇之一，但只要不攻擊牠，牠應該也不會攻擊你，而且嚴格說起來，牠們才是真正的「原住戶」。

天降劇毒「龜殼花」 消防員捕蛇虎口遭狠咬

(中時新聞網)