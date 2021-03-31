民視八點檔《多情城市》劇情下猛藥，先前除了安排大賣場記者會上引發大火，近期安排演員落入湖水中打鬥大場面，鎖定觀眾眼球。劇中「吳淑娟」李珞晴得知弟媳「周曉安」李又汝肚裡孩子的爸爸是「潘威廉」張哲豪，想趕快把這消息帶給弟弟「吳志誠」江俊翰，不料在途中遇到「潘威廉」阻礙，兩人在湖中發生扭打，雙雙落水。

為了這場重頭戲，李珞晴、黃瑄、李又汝、潘柏希、張哲豪等人特地到北投的公園拍攝，當時正逢寒流來襲，演員更紛紛訂購禦寒衣，要落水的李珞晴甚至要買水母衣，但因為宅配關係讓她來不及收貨，還找出收藏很久的潛水衣來禦寒，雖拍攝當天陽光普照，但湖水溫度低，讓她一泡進水就直發抖。

劇中李珞晴、張哲豪拉扯墜入湖裡，為了拍攝效果，李珞晴抱著沙包待水裡一小段時間，她坦言在湖中感覺很奇妙，角色的人生走馬燈在腦中都跑過一輪。張哲豪則是穿著泳褲下水，為了拍攝角度，他濕了又乾、乾了又濕，為戲卯足全力。張哲豪說，「潘威廉」個性又喜又惡，沒有真正的被愛及愛一個人，很希望「周曉安」可以放下對錢的執著，跟著他好好的生活，讓角色可以有個圓滿踏實的結局。

李又汝劇中有「最美孕婦」封號，坦言這陣子角色超壞，讓她很懊悔也很痛苦，尤其知道八點檔壞人會被罵、受逞罰，對角色的發展還是很緊張。日前有網友來她臉書留言罵她，沒想到有粉絲隨即幫忙回應「媽媽，這是看戲不要那麼認真」，讓她哭笑不得，直呼這太可愛了，第一次被罵還這麼開心。

黃瑄本身有過敏體質，拍攝的湖中有許多生物，像是小魚、鴨子跟一些泥巴跟青苔，下水前她先特地用潛水衣把自己包起來，就怕過敏又發作。黃瑄透露，接下來劇情自己將成為代罪羔羊，潘柏希不經意經過變重要證人，雖然劇中他看不見，但聽力會在緊要關頭派上用場，要觀眾拭目以待。

李珞晴（右）、張哲豪為戲落水。（民視提供）

李又汝劇中擔綱最美孕婦。（民視提供）

(中時 )