根據科學研究，每個人一旦說謊，都會出現各自不同的臉部表情或身體反應，例如：臉紅、結巴，甚至連行為舉止都會變得手足無措。搜狐網命理專欄點名，白羊座、巨蟹座以及獅子座卻是典型的說謊高手，不僅撒謊時臉不紅心不跳，更讓人完全看不出來。

▍1. 白羊座

白羊座的人天生虛假，從他們嘴裡說出來的話，幾乎有一半都是假的，就算撒謊也一點都不慌張，連臉部表情都讓人看不出來，有時候甚至脫口而出自己做不到的承諾，他們的嘴巴像抹了蜜一樣矇騙大家，其實白羊座能力並沒有那麼強，他們只是很會開空頭支票，讓人信不過。

▍2. 巨蟹座

巨蟹座的人為了家人經常撒謊，在他們說謊的時候，一點都不會慌張，所以不要輕信巨蟹座，他們看上去老實，骨子裡可不老實，相當圓滑又會說話，是典型的見人說人話，見鬼說鬼話的撒謊高手。

▍3. 獅子座

獅子座的人個性真誠，看起來很強悍霸道，但是其實他們也很說謊，由於心理素質相當好，說起謊來臉不紅氣不喘，因此是天生的詐騙高手，加上他們有著一張誠摯的臉，讓人很容易相信，一撒謊誰都能騙過。

(中時新聞網)