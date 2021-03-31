農村人口高齡化已成趨勢，屏東市新興里長許家緯以遠距居家檢疫手環為發想，獲得業者贊助，將手環作為獨居長輩健康管理工具，未來只要靠一支手機，就能掌握里民身體狀況，做到即時關懷服務。

許家緯表示，受到新冠肺炎疫情影響，對於返台民眾都需居家隔離，目前引進業者開發的居檢管理APP，只要搭配手環裝置，便能24小時不間斷提供定位，且即時記錄隔離人員的體溫趨勢變化狀況，能減少民眾未通報及每日單次通報的不足之處。

近來更在業者協助下，擴大使用對象，將以里內獨居長輩為主，提供免費手環配戴。業者黃信銘直言，公司主要開發遠距醫療服務，除能儲存使用者相關健康數據，並能即時提供真實身體狀況給醫院或照護中心，里長手機也能隨時掌握，並提供妥善照護來降低慢性病嚴重化情況。

健康手環業者提供贊助，讓屏東市新興里獨居長輩皆得獲得免費手環，藉此讓里長掌握里民身體狀況。（林和生攝）

許家緯不諱言，屏東地區醫療資源較其他都會較為匱乏，且人口高齡化問題嚴重，因此需要科技輔助進行長者照護，未來將利用手錶配戴進行獨老體溫和位置了解，且把需要定期訪視對象納入資料庫內，讓服務可以更即時。

黃信銘說，除了健康手環外，也與醫療院所合作，提供穿戴式求救鈕，一有狀況只要按下按鈕，相關醫療及救護資源就能掌握長者位置提供救援，現在先在屏東市新興里試用，期許未來整個屏東都可以使用，讓所有需要的人可以獲得照顧。

33歲許家緯嘗試以科技協助服務，讓身為里長的他能隨時科技關心到里民身體健康，並建立更完整的社區健康照護網。

(中時 )