中時新聞網全新一季實境秀節目《被政治耽誤》系列，邀請立委、來自各地方議員及從事與政治事務相關工作者，上節目大秀絕技，展現除了優秀問政能力的另一面。第一集由台南市議員謝龍介上陣，以閩南語問政聞名的他過去在市議會操布袋戲偶「秘雕」，質詢時任台南市長賴清德，讓他一夕暴紅。

《被政治耽誤》大師都想挖角！龍介仙操偶技震懾全場

西螺新興閣掌中劇團長鍾任樑（左）、無法置信能學操偶技的謝龍介（右）。（圖/邱子軒攝）

節目《被政治耽誤》隆重邀請西螺新興閣掌中劇團，讓平時有在接觸布袋戲的謝龍介，能與團長鍾任樑相互切磋。現場操起布袋戲偶的謝龍介，宛如專業人士等級，連團長都忍不住讚嘆想挖角他，鍾任樑透露：「厲害！這樣的人，沒進這一行實在太可惜了」。

現場被團長誇獎到無法藏住笑意的龍介仙。（圖/邱子軒攝）

開心學習操偶技巧，享受其中的謝龍介議員。（圖/邱子軒攝）

左翻右閃努力學習操偶技的謝龍介，居然頻頻卡在「跑步」及「翻跟斗」這一關，對此，他大喊：「慘了師父！為什麼它今天一直腳麻跑不動？」，沒想到幽默的團長妙回：「因為坐太久了」，此話一出，逗得現場觀眾哈哈大笑。拍攝過程中，團長將西遊記演得唯妙唯肖，不禁讓謝龍介讚嘆連連，團長表示：「知道你的口白非常專業，希望你能將另一項功夫操偶技巧學起來」，謝說道：「操偶技這麼高深的學問你要傳授？那小弟就受教囉」。

看著掌中戲偶，努力不懈的龍介仙模樣。（圖/邱子軒攝）

直擊龍介仙幕後操偶狀況。（圖/邱子軒攝）

經過幾次努力練習，被政治耽誤的操偶師謝龍介，終於獨自一人在戲台上，即興創作並完成高難度的「孫悟空大戰紅孩兒」劇本演出。他坦言：「戲偶操作看似簡單，實際上卻並非如此，我們要為傳統文化貢獻一些力量，讓來學習布袋戲的人，都能覺得很有趣」。

(中時新聞網)