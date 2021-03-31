正宮等5人硬將小三從室內廁所拖出，拉至戶外狠打。 （圖／翻攝自Truyện Thời Nay臉書、翻攝自tuoitre.vn越南青年報）

越南近日瘋傳一段「正宮教訓小三」影片！正宮趁小三廁所上到一半，與幾名助陣的女性友人，闖入廁所硬將人拖到戶外暴打，還扯下內褲羞辱、甩巴掌，不管身穿白衣的小三如何哭泣求饒，還是被打到倒地兩腿開開，狼狽不堪，影片曝光後在當地掀起討論。

據越南媒體《kenh14》報導，越南前江省鵝貢市社29日發生一起圍毆事件，5名婦人闖入屋內，將1名身穿白衣的女子包圍，然後凶狠的將人從屋內廁所，拖到屋外狠打，衝突中有人拉扯白衣女的長髮，有人拿拖鞋賞巴掌，更有人猛掀開裙子欲脫下內褲羞辱，模樣看起來相當猙獰。

這群婦女毆打白衣女時邊打邊吼：「把她拖來這裡，讓大家知道她偷別人的老公」，完全不顧白衣女哭泣求饒。據越南媒體《Dan Viet》報導。這名白衣女子當時正在上廁所，上到一半突然被正宮率人闖入進偷襲拖出戶外，毫無防備與還手餘力。

影片被PO網後引起警方關切，當地警方表示，被毆打的白衣女子案發後沒有報警，不過有請她到案說明，惟當事人始終沒來，據了解，白衣女與人夫姦情曝光後，覺得已無顏面待在原來住處，已連夜搬家，警方仍在調查釐清事發原因。

(中時新聞網)