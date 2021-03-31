行政院前秘書長林益世，被監察院認定未據實申報6300萬元財產，挨罰400萬元。他提起行政訴訟抗罰，但被台北高等行政法院駁回，最高行政法院上月發回更審，北高行今（31）日再次判林敗訴，全案仍可上訴。

林益世2010年間擔任國民黨籍立委，陸續收受地勇公司負責人陳啟祥6300萬元賄款，因而遭到判刑。此事曝光後，監察院認為他故意隱匿新台幣2000萬元、美金95萬元及美金31萬7500元財產，折合新台幣約6000萬元，依財產申報法處罰鍰400萬元。

林益世提告抗罰，北高行一審認為裁罰於法有據，判決駁回；林不服上訴，最高行認為，原判決調查不夠完備，違反行政訴訟法相關規定，因此發回更審。

北高行更一審認為，林益世未據實申報的本人現金約6000萬元、妻子彭愛佳現金約2415萬餘元，不是被林的母親沈若蘭繳回特偵組及燒毀，就是寄放在彭的銀行保管箱。經審理，確認沈繳回及燒毀的現金，是林指示保管；彭未依社會常態把錢存在銀行孳息，反而放在保管箱，顯然要提高該筆財產不透明度，也是林所授意。

判決理由指出，不管這些現金是不是陳啟祥交付的，或有其他原因，林益世均有據實申報、供人民檢驗的義務，但林不僅未申報，還交付他人保管，或藉提告資訊不透明度的手法，妨礙人民知的權利，且故意隱匿金額至鉅，監察院依法裁處最高罰鍰額度，並無不法。

(中時 )