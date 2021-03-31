受惠於去年台灣新冠肺炎疫情輕微，且全球對科技產業的需求高漲，台灣成為今年第一季亞洲股市表現最為出色的國家，漲幅12.4％高居第一，大幅領先大陸、日本及韓國。

根據CNBC報導，綜觀今年（2021）第一季亞洲股市表現，台灣為亞股最為突出的國家，漲幅達12.4%，領先第二名新加坡的12.2％，緊接著是泰國、日本及韓國，六至十名分別是印度、香港、澳洲、巴基斯坦與印尼；大陸（上海指數）、馬來西亞、紐西蘭及菲律賓則呈現負成長。

根據法國外貿銀行（Natixis）的分析報告，台灣擁有高比例的成長型股票且以科技業為多，在去年疫情重創全球經濟時受到青睞，但隨著經濟復甦，許多投資者考慮改買週期性股票。

不過法國外貿銀行也強調，台灣雖面對高成長型股票帶來的震盪，但透過優異的現金殖利率與亮眼的經濟成長緩解，即使資金轉向仍留在台股操盤。

另外，台灣受到全球對科技產業有強烈需求的影響，繳出亮麗出口成績單，是去年亞洲經濟表現最佳的國家，也是帶動第一季表現出色的原因。

(中時新聞網)