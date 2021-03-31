比特幣走入平民百姓，便利商店扮演紅娘角色。國內兩大新台幣交易虛擬通貨平台MaiCoin、BitoEX，努力多年來都打開便利商店的管道，MaiCoin先透過萊爾富超商付款功能，BitoEX與全家便利商店合作，可用紅利點數兌換、可以直接購買，MaiCoin 31日表示，全新開通「7-11 超商付款買幣」管道，全台超過 6000 家的7-11 超商都能便利地購買虛擬通貨，民眾多了一種選擇。

在超商購買虛擬通貨，一開始用戶多是透過網銀匯款、ATM 轉帳等付款方式，後來國內兩家交易所都強化 APP 功能，以整合更多的便利付款功能。BitoEX的作法是使用全家代收服務，買家完成購買流程，直接在FamiPort列印繳費單據，於繳費期限前，至全家便利商店櫃檯繳費，將虛擬通貨兌換至屬於你的BitoEX錢包。

MaiCoin 將超商買幣功能整合進 APP 介面，用戶使用 APP 下單後，直接把訂單條碼出示給超商店員掃碼並繳費，隨即可在 APP 錢包中看到購買的虛擬貨幣入帳。MaiCoin 今天宣布，更進一步地將超商買幣功能，加入便利商店龍頭業者 7-11 統一超商，對 MaiCoin 用戶多了一個極為便利的支付管道。

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