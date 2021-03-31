資誠（PwC）會計師事務所31日發布《2021全球消費者洞察報告》指出，新冠肺炎強化消費者的永續意識，消費者在購買選擇上會更聚焦於符合ESG價值的產品。

另外，即使疫情刺激線上購物發展，但對於每天或每周固定採買的消費者來說，實體店面消費仍是第一選擇。

調查顯示，相較於在辦公室上班的消費者，多數時間在家工作的消費者，通常偏好更數位更環保的生活風格。而相較於年紀稍長的消費者，年齡層較低的消費族群更有可能線上購物。

此外，對健康和安全意識較高的消費者，因為怕被傳染疾病，在實體店面消費的頻率較低。而亞太區消費者較具有永續思維，不過對實體店面消費的健康和安全意識則較弱。

資誠創新諮詢公司董事長劉鏡清表示，零售業如同其他產業，也必須以滿足消費者需求為核心，新冠肺炎疫情正在創造出新的消費族群，可能對消費者行為產生長期改變。

(工商 )