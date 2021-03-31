資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師曾博昇指出，美國貿易代表署於3月26日完成對10個已通過或正在考慮數位服務稅（DST）的國家調查，後續將針對奧地利、印度、義大利、西班牙、土耳其和英國等六國課徵最高25％的懲罰性關稅，以反制數位稅。

至於剩下四國包括巴西、捷克、歐盟（EU）和印尼等，美國貿易代表署僅終止數位服務稅調查，未做懲處。但美國貿易代表署指出，如果其中任何一個國家或地區著手採用或實施DST，則美國貿易代表署可能會發起新的調查，也有可能啟動懲罰性關稅。

美國貿易代表署研擬祭出懲罰性關稅，依照美方評估，奧地利、印度、義大利未來每年最高將分別課徵4,500萬美元、5,500萬美元、1.4億美元關稅，而西班牙、土耳其、英國未來每年將分別課徵約1.55億美元、1.6億美元、3.25億美元關稅。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師曾博昇提醒，其中特別引人注意的是印度，由於目前台資企業積極往印度設廠製造，若是產生懲罰性關稅，可能會損害為了分散中美貿易戰風險而前進印度的台資企業。

另一方面，美國財長葉倫日前在美國參議院聽證會上，力挺全球研擬一致性的數位稅課稅方案，她也承諾美國會積極與其他OECD成員國協商，盼今年可在國際間取得全球版數位稅課稅規則的共識。

曾博昇說明，如同美國貿易代表署之前的態度，美國是反對其他國家在國際數位課稅規則達成協議前，擅自啟動單邊數位稅。

若有任何國家開徵數位稅，美國將會發動貿易制裁。曾博昇認為，今年年中OECD取得各國的共識，推出全球版的數位課稅規則相當關鍵。

若國際數位稅規則未能如期推出，曾博昇指出，就算有美國的威脅，各國也不太可能停止單邊數位稅，可能造成更失控的國際貿易衝突，對台資企業將是重大挑戰。

(工商 )