墾丁台灣祭4/1-4/3 「樂」力登場！

【旅遊經 編輯部報導】

「台灣祭」在4月1日至4月3日於墾丁大灣遊憩區登場，活動中將邀請近百組樂團在四大舞台，整整三天將在墾丁大灣不斷電演出，演出陣容包括：金曲獎最佳樂團Tizzy Bac、麋先生，國民天團玖壹壹、南國之聲Matzka、金音獎最佳搖滾專輯得主傷心欲絕等，為今年台灣數一數二大型音樂祭典。活動三日皆為免費入場，加上「台灣祭」活動適逢清明連假，預估恆春半島觀光人潮湧現！

屏東縣政府表示，去年推出「屏東獨立音樂祭」活動就已造成墾丁在地及全國樂迷好評，今年除了在音樂節上格局更大、種類更多、時間更長外，更加碼推出南方大唱全國熱門音樂大賽，來自全國一百多組海選出來的菁英十強將於首日4月1日在墾丁主舞台上一決高下。希望藉由競賽的競爭精神，提振正在成長中的國內原創音樂產業，鼓勵新生代站上大舞台，有鑑於此，更重金邀請享譽國際的「落日飛車」擔當首日主打演出。

屏東傳播暨國際事務處表示，今年疫情已趨於穩定，但還是要請大家在觀賞表演期間做好防疫措施，也請觀眾依照現場指示並配戴口罩入場，以保護自身及他人的健康。此外，無法前來參加的民眾，也可以透過台灣祭粉絲頁及Xtars Live等平台線上直播，與現場民眾一同欣賞精彩的表演。

「台灣祭」未演先轟動，全國各地的樂迷們在網路上已瘋狂討論，早已相約包車南下，許多人想感受這股南國「樂」力熱潮，墾丁民宿日前早已搶訂一空，也再次讓人感受到台灣本島豐沛的內需市場力道。

欲了解更多「2021台灣祭」相關活動訊息，請至「屏東縣政府傳播暨國際事務處」FB及或上「屏東縣政府」官網查詢。

圖片：屏東縣傳播暨國際事務處提供

(中時新聞網)