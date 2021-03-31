九份夜景(圖：新北市政府觀光旅遊局提供)

【旅遊經 編輯部報導】

交通部觀光局為推廣百大經典小鎮，帶動小鎮漫遊熱潮，邀請民眾深入小鎮，體驗地方文化生活，率先推出「小鎮的祕密寶藏」線上尋寶遊戲，破解一關即可抽超商購物金，破解越多主題關卡，抽獎機會越多，5大關卡全部破解，就有機會將最高4千元購物金帶回家！

交通部觀光局張錫聰局長表示，為推動小鎮漫遊年行銷主軸，觀光局2019年遴選出30個台灣經典小鎮及10個客庄慢城。2020年則配合「脊梁山脈旅遊年」行銷主軸，推出30個經典／山城小鎮，鼓勵民眾走訪臺灣山城，看見隱藏在層層山巒之中的城鎮之美。今(2021)年以「自行車旅遊年」為主軸，遴選30個經典／自行車小鎮，完成百大經典小鎮的最後一塊拼圖。

淡水輕軌(圖：新北市政府觀光旅遊局提供)

南投集集綠色隧道(圖：日管處提供)

安平樹屋(圖：旅遊經提供)

高雄市美濃區客庄小鎮(圖：交通部觀光局提供)

富里六十石山金針花海(圖：花蓮縣政府提供)

百大經典小鎮中，坐擁美麗自行車道的小鎮就有64個、火車行經的則有36個，另有26個海灣小鎮、23個山城、16個農村、13個原民部落，以及12個客庄，交通部觀光局為邀請旅人更深入認識每個小鎮的特色與亮點，推出「小鎮的祕密寶藏」線上尋寶遊戲，讓民眾可以在家安心玩，也能當做出發旅行前的準備。

「小鎮的祕密寶藏」於今(31)日正式上線，邀請各位旅人化身尋寶獵人，掃描小鎮的祕密寶藏QR code一起解鎖重重關卡，挖掘潛藏小鎮中的祕密寶箱，開箱抽好禮！線上活動依據小鎮特色設計自行車／鐵道、客庄、山城、農村、原民等5大主題關卡，每一關卡共有5個小鎮相關趣味任務，完成關卡中所有任務後將可取得一組3位數密碼，輸入密碼即可開啟寶箱，取得最終寶箱的鑰匙，並可獲得「小鎮關卡獎」抽獎資格、同時解鎖下一個主題關卡。

今(31)日起每週解鎖一個關卡、一日可闖一個任務，5大主題關卡全部完成，則能開啟最終寶箱，並獲得「祕密寶藏獎」的抽獎資格，就有機會抽中最高4千元購物金。相關小鎮的祕密寶藏訊息，請至(https://townpassport.com.tw/town-treasure.aspx)查詢！

※.小鎮秘密寶藏DM──

(中時新聞網)